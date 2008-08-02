На американской подлодке в Тихом океане произошла утечка радиации

В Тихом океане в течение нескольких месяцев происходила утечка радиоактивного топлива с американской субмарины "Хьюстон" (тип "Лос-Анджелес"). Воды от Гавайских островов и атолла Гуам, где в последнее время курсировала подлодка, текут в сторону Японии. С соответствующим заявлением выступил сегодня представитель Юго-Тихоокеанского флота США Скотт Гюрек, передает Associated Press.

По данным предварительного расследования, проведенного ВМС США, неисправность на борту подлодки возникла еще в начале 2008г., однако обнаружить течь было невозможно. Течь была обнаружена 17 июля с.г.

Командование ВМС США сообщило, что все члены экипажа "Хьюстона" прошли медицинское обследование, в ходе которого было установлено, что никто из них не получил радиоактивного облучения, превышающего допустимые нормы.

Официальные представители американских Военно-морских сил также заявили, что содержание радиоактивных веществ в жидкости, попадавшей за борт с лодки, было "крайне малым".

В этой связи командование ВМС США уведомило власти Японии о факте утечки радиоактивной жидкости с борта "Хьюстона".

Инцидент с "Хьюстоном" может вызвать новую волну протеста среди японцев, недовольных тем, что американским атомным подлодкам и другим военным кораблям, оснащенным реакторами, разрешено заходить в порты страны.

РБК