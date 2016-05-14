Сирийские джихадисты убили 19 мирных жителей алавитского села
Бойцы сирийских джихадистких группировок убили по меньшей мере 19 мирных жителей алавитского села на Западе Сирии.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
"Повстанцы уничтожили по меньшей мере 19 мирных жителей деревни Аль-Зара, вероятно из семей бойцов, верных правительству Сирии, после захвата села алавитов, которое находится на контролируемой правительством территории в западной Сирии. В результате нападения погибли по меньшей мере 6 женщин", – цитирует агентство сообщение Центра по мониторингу за соблюдением прав человека в Сирии.
По информации правозащитников, нападавшие являются членами ведущих исламских повстанческих групп Ахрар Аль-Шам и связанного с Аль-Каидой "Фронта ан-Нусра".
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Представители группировок, которые ответственны за нападение, заявили, что женщины были убиты потому, что были вооружены и отстреливались от боевиков.
Сообщается также, что жители деревни Аль-Зара, опрошенные государственными сирийскими ЗМІповідомили, что боевики, которые ворвались в село, убивали женщин, детей и скот.
Сейчас известно, что после нападения на село десятки людей считаются пропавшими без вести, их, вероятно, похитили.
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Село, на которое напали боевики, находится близко к главной автомагистрали, связывающей западную городах Хомс и Хама.