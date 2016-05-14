Сирийские джихадисты убили 19 мирных жителей алавитского села

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Повстанцы уничтожили по меньшей мере 19 мирных жителей деревни Аль-Зара, вероятно из семей бойцов, верных правительству Сирии, после захвата села алавитов, которое находится на контролируемой правительством территории в западной Сирии. В результате нападения погибли по меньшей мере 6 женщин", – цитирует агентство сообщение Центра по мониторингу за соблюдением прав человека в Сирии.

По информации правозащитников, нападавшие являются членами ведущих исламских повстанческих групп Ахрар Аль-Шам и связанного с Аль-Каидой "Фронта ан-Нусра".

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Представители группировок, которые ответственны за нападение, заявили, что женщины были убиты потому, что были вооружены и отстреливались от боевиков.

Сообщается также, что жители деревни Аль-Зара, опрошенные государственными сирийскими ЗМІповідомили, что боевики, которые ворвались в село, убивали женщин, детей и скот.

Сейчас известно, что после нападения на село десятки людей считаются пропавшими без вести, их, вероятно, похитили.

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Село, на которое напали боевики, находится близко к главной автомагистрали, связывающей западную городах Хомс и Хама.