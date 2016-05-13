При крушении вертолета на юго-востоке Турции погибли два пилота
11:35, 13 мая 2016Мир
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В результате крушения военного вертолета в провинции Хаккари на юго-востоке Турции погибли два человека.
REUTERS
По данным турецкого Генштаба, вертолет принимал участие в антитеррористической операции и потерпел крушение из-за технической неисправности, что привело к гибели обоих пилотов, передает kommersant.ru. В настоящее время в Генштабе занимаются выяснением обстоятельств аварии.
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Как сообщал УНИАН, в провинции Хяккари на юго-востоке Турции разбился военный вертолет.
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