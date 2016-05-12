После недовольства работой военной техники в Сирии Путин заговорил о новом вооружении ВС России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании о выполнении гособоронзаказа.

«Новое оружие и техника уже активно эксплуатируются, постоянно проходят обкатку при проверках боеготовности частей и соединений, на учениях, тренировках, военно-прикладных соревнованиях, а нередко и в боевых условиях, вы понимаете, о чём идёт речь. В целом, должен отметить, хорошие показатели», - сказал Путин.

По его словам, предприятия ОПК в целом добросовестно выполнили взятые обязательства. Бо́льшая часть вооружений и техники была поставлена в полном объёме и в срок.

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Путин сообщил, что по итогам 2015 года в войска поступило порядка четырёх тысяч образцов вооружения и военной техники. Таким образом, гособоронзаказ 2015 года выполнен на 97% (а общий уровень оснащённости Вооружённых Сил современными образцами составил 47,2 процента): это 96 самолётов, 81 вертолёт, 152 – зенитно-ракетные системы и комплексы, 291 радиолокационная станция и так далее.

Он заявил, что исполнение ряда контрактов оказалось затянутым, а некоторые из них – даже сорванными. «Сегодня просил бы руководителей интегрированных структур и организаций ОПК в своих докладах обратить внимание на причины невыполнения обязательств по гособоронзаказу, по госконтрактам на 2015 год. Необходимо отметить и особенности реализации гособоронзаказа в 2016 году. Надо рассмотреть причины, по которым произошли срывы, и предложить меры для того, чтобы подобные вещи не повторялись», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, на данный момент РФ ведет боевые действия на Донбассе и в Сирии. Ранее в Кремле назвали сбои в работе российской техники одной из проблем в сирийской кампании.