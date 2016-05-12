У Путина прокомментировали вызов посла РФ "на ковер" в МИД Латвии из-за скандальных высказываний в СМИ

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вызов Вешнякова в МИД Латвии, передает ТАСС.

"Насколько мне известно, наш посол призвал не демонизировать Россию. К этому призыву можно только присоединиться", - сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, такие слова посла "вряд ли можно расценивать как какое-то вмешательство во внутренние дела и вряд ли вообще это можно расценивать как что-то не соответствующее дипломатическому статусу".

Читайте такжеРоссия заблокировала заявление Совбеза ООН по последним ракетным испытаниям КНДР Ранее УНИАН сообщал, что МИД Латвии обратил внимание на эмоциональные высказывания посла РФ Александра Вешнякова в латвийских СМИ и вызвал его "на ковер".

Так, в интервью газете "Вести Сегодня" Вешняков заявил, что в Латвии и ряде других стран западного мира наблюдается целенаправленная демонизация России.

"Цель - ослабить Россию. Для этого, видимо, любые средства хороши, в том числе и откровенная пропаганда. За примерами далеко ходить не надо: это недавний фильм Би-би-си и фильм уже латвийского производства "Генеральный план", - отметил посол.