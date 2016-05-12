МИД Латвии вызвал российского посла "на ковер" после скандальных высказываний в СМИ
Министерство иностранных дел (МИД) Латвии обратило внимание на эмоциональные высказывания посла РФ Александра Вешнякова в латвийских СМИ.
Его вызвали для объяснений, подтвердил пресс-секретарь министерства Раймонд Янсонс, передает Delfi.
Посол приглашен в МИД в четверг, 12 мая.
Так, в интервью газете "Вести Сегодня" Вешняков заявил, что в Латвии и ряде других стран западного мира наблюдается целенаправленная демонизация России.
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"Цель - ослабить Россию. Для этого, видимо, любые средства хороши, в том числе и откровенная пропаганда. За примерами далеко ходить не надо: это недавний фильм Би-би-си и фильм уже латвийского производства "Генеральный план", - отметил посол.
По словам Вешнякова, мешают межгосударственным отношениям также попытки фальсифицировать историю и работа комиссии, которая подсчитывает ущерб от советской оккупации.
Эта работа абсолютно деструктивна и бесперспективна, сказал посол, отметив, что в таких условиях нет оснований ждать улучшения экономического сотрудничества.
В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков отреагировал на вызов российского посла в МИД Латвии.
"Непонятен вызов посла России Вешнякова в МИД Латвии после его заявления, что латвийские СМИ демонизируют Россию. Риге надо чаще глядеться в зеркало", — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Непонятен вызов посла России Вешнякова в МИД Латвии после его заявления,что латв.СМИ демонизируют Россию. Риге надо чаще глядеться в зеркало— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 11, 2016