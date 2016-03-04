Еврокомиссия подготовила план восстановления Шенгена к концу этого года
15:28, 04 марта 2016Мир
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Еврокомиссия намерена добиться полного восстановления свободного перемещения людей в Шенгенской зоне до конца декабря этого года.
REUTERS
Об этом сообщил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос, передает kommersant.ru. "Мы должны восстановить свободное перемещение людей внутри Шенгена как можно скорее. К концу года все односторонние решения по введению пограничного контроля на границах должны быть отменены", - сказал Димитрис Аврамопулос.
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Он отметил, в настоящее время 8 из 26 государств Шенгена ввели пограничный контроль на своих внутренних границах, что является "исключительно временной мерой".
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