Еврокомиссия подготовила план восстановления Шенгена к концу этого года

Об этом сообщил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос, передает kommersant.ru. "Мы должны восстановить свободное перемещение людей внутри Шенгена как можно скорее. К концу года все односторонние решения по введению пограничного контроля на границах должны быть отменены", - сказал Димитрис Аврамопулос.

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Он отметил, в настоящее время 8 из 26 государств Шенгена ввели пограничный контроль на своих внутренних границах, что является "исключительно временной мерой".