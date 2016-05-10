В Сирии в результате авиаударов погибли 10 человек - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга по соблюдению прав человека.

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В самом городе Алеппо, на расстоянии 50 км от города Идлиб (центра одноименной провинции), наблюдалось продолжение низкого уровня боев, но вокруг Алеппо происходили тяжелые столкновения.

Сирийская армия 9 мая поздно вечером объявила о продлении действия режима прекращения огня в Алеппо.

Авиационные рейды, которые осуществлялись сирийскими или российскими военными самолетами, наносили удары по городу Бинниш (6 км от города Идлиб).

По разным сообщениям, среди погибших был местный командир сил повстанцев.

Провинция Идлиб, граничащая с Турцией, почти полностью контролируется различными повстанческими группами, в том числе связанным с Аль-Каидой Фронтом ан-Нусра и мощной исламистской группой Ахрар аш-Шам.