В США победитель лотереи сорвал джекпот на $429 миллионов

Джекпот почти на $430 млн стал седьмым по величине в истории Powerball, заявила представитель лотереи в Нью-Джерси Кэрол Хедингер, передает "Голос Америки".

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Рекордным джекпотом лотереи стала сумма в $1,6 млрд, разыгранная в январе. Сразу три счастливых билета купили американцы в разных концах страны.