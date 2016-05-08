В США победитель лотереи сорвал джекпот на $429 миллионов

13:56, 08 мая 2016
Мир
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В США победитель лотереи Powerball выиграл джекпот $429 млн. Билет был продан в Нью-Джерси, и сейчас организаторы лотереи ищут обладателя.

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Джекпот почти на  $430 млн стал седьмым по величине в истории Powerball, заявила представитель лотереи в Нью-Джерси Кэрол Хедингер, передает "Голос Америки".

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Рекордным джекпотом лотереи стала сумма в  $1,6 млрд, разыгранная в январе. Сразу три счастливых билета купили американцы в разных концах страны.

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