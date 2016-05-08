В Каире при нападении убиты восемь полицейских

Как сообщает министерство внутренних дел страны, сегодня рано утром неизвестные обстреляли полицейскую машину на юге Каира, передает Би-би-си. В сообщении говорится, что четыре вооруженных человека вышли из небольшого грузовика, остановили полицейскую машину и начали стрелять по тем, кто в ней находился, после чего скрылись.

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Рейтер сообщает со ссылкой на очевидцев происшествия, что нападавшие были в масках. К этому моменту никто не взял на себя ответственность за нападение.

Представители сил безопасности страны начали операцию по розыску нападавших.

В последние 3 года на территории Египта регулярно происходят нападения на представителей правопорядка. Так, 2 месяца назад 13 полицейских погибли при взрыве на контрольно-пропускном пункте на Синайском полуострове. Ответственность за это взяла на себя группировка "Исламское государство".