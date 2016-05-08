В Сирии освободили пропавших в прошлом году испанских журналистов

Об сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря испанского правительства, передает РБК.

Речь идет о журналистах-фрилансерах Антонио Памплиеге, Хосе Мануэле Лопесе и Анхеле Састре. Исполняющий обязанности зампреда кабинета министров Испании Сорайя Саэнс де Сантамария уже поговорила с ними. Издание El Pais со ссылкой на источники в правительстве пишет, что все журналисты сейчас находятся в безопасности в Турции, а испанские власти уже направили самолет для их возвращения.

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Памплиега, Лопес и Састре пропали без вести в июле прошлого года в Алеппо, подконтрольном боевикам из группировки «Джебхат ан-Нусра». Испанские журналисты готовили статью о ситуации в городе. При этом ранее там исчезали и другие репортеры.

По данным источников El Pais, освобождение журналистов стало возможно благодаря работе многих чиновников и действиям дружественных стран. Речь, в частности, идет о помощи Турции и Катара.