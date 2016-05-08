Кения намерена закрыть крупнейший в мире лагерь беженцев

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Это решение касается и лагеря Дадааб - самого большого в мире лагеря беженцев на границе с Сомали, где живут более 300 тысяч человек.

Всего же, если лагеря будут закрыты, без жилья останутся порядка 600 тысяч человек.

Власти страны также распустили Департамент по делам беженцам.

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Кения содержит лагеря беженцев уже 25 лет, напомнил представитель министерства внутренних дел страны Каранджа Кибичо.

По словам Кибичо, в лагерях вербуются боевики для участия в группировке "Аш-Шабаб", связанной с "Аль-Каидой", которые совершают нападения на территории страны.

В 2013 году Кения подписала с правительством Сомали и Комиссией по делам беженцев ООН соглашение о добровольной репатриации беженцев. Однако, по словам Кибичо, этот процесс идет очень медленно.

В лагере Дадааб живут в основном беженцы из Сомали. В лагере Какума, который также должны расформировать, живут около 190 тысяч человек. В основном это беженцы из Южного Судана, которые покинули страну из-за гражданской войны.

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Против закрытия лагерей выступили правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International. По словам правозащитников, власти страны не предоставили доказательств того, что беженцы связаны с радикальными исламистами. Правозащитники полагают, что властям Кении нужно подумать об интеграции беженцев, многие из которых уже в течение нескольких поколений живут в лагерях.