Италия и Германия выступают против планов Австрии возвести забор на границе

Об этом заявил премьер-министр Италии Маттео Ренци, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Мы выразили наш категорический протест и шок по поводу позиции, которой придерживаются наши австрийские друзья", - сказал Ренци на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Меркель, в свою очередь, призвала лидеров стран ЕС защищать внешние границы Евросоюза, отметив, что от этого зависит "будущее Европы от Средиземного моря до Северного полюса".

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По ее словам, свободе передвижения внутри Шенгенской зоны находится под угрозой из-за острейшего миграционного кризиса со времен Второй мировой войны.

Ранее власти Австрии объявили о планах по возведению забора на перевале Бреннер, где проходит граница с Италией, с целью сдержать приток мигрантов.

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В начале апреля около тысячи человек собрались на пограничном пункте Бреннер, протестуя против закрытия европейских границ для мигрантов.