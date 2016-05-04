Россия заявила о выводе из Сирии всех штурмовиков

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Помимо самих самолетов с базы выведена и значительная часть персонала, занимавшегося обслуживанием техники.

По словам Конашенкова, на базе осталось минимальное количество авиации, необходимое для контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий и нанесения авиаударов по объектам группировок "Исламское государство" и "Фронт ан-Нусра".

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Как сообщал УНИАН, администрация Обамы намерена в несколько раз увеличить военный контингент в Сирии с целью нанести удар по "Исламскому государству" и освободить Ракку и Мосул.