Россия заявила о выводе из Сирии всех штурмовиков
21:04, 04 мая 2016Мир
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С авиабазы Хмеймим в Сирии выведены в общей сложности 30 летательных аппаратов, в том числе все штурмовики Су-25, заявил официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Помимо самих самолетов с базы выведена и значительная часть персонала, занимавшегося обслуживанием техники.
По словам Конашенкова, на базе осталось минимальное количество авиации, необходимое для контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий и нанесения авиаударов по объектам группировок "Исламское государство" и "Фронт ан-Нусра".
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Как сообщал УНИАН, администрация Обамы намерена в несколько раз увеличить военный контингент в Сирии с целью нанести удар по "Исламскому государству" и освободить Ракку и Мосул.
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