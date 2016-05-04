В Литву прибыл новый военный контингент США

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

Новый контингент - около 260 военнослужащих - дислоцирован в распоряжении литовского батальона в Рукле. Американцы там будут тренироваться до конца июня.

Читайте такжеРоссия формирует три дивизии для противодействия НАТО

Военнослужащие Сухопутных сил США в Литве и других странах Балтии меняются с весны 2014-го в качестве реакция на действия России в Украине. Другие союзники по НАТО свои подразделения в Литву присылают нерегулярно, но на Варшавском саммите в июле будет принято решение о дислокации в странах Балтии по одному ротационному батальону, каждый численностью до одной тысячи военнослужащих.

По утверждению должностных лиц Литвы, основу такого батальона составят немецкие солдаты.