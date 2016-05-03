В Пентагоне прокомментировали маневры российских самолетов над Балтийским морем

Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер, передает РБК со ссылкой на сайт американского военного ведомства.

"Это непрофессионально и это опасно, потому что наши силы и силы наших партнеров имеют неотъемлемое право на самооборону, так что это непрофессиональное по своей природе поведение создает опасное положение дел", — сказал он.

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Картер добавил, что подобное поведение России в военной сфере отделяет ее от Европы и от США. Он также выразил уверенность, в долгосрочной перспективе для русского народа лучшим вариантом является интеграция в остальной мир. "Вот почему мы процветаем. Вот почему мы добиваемся успехов. Отделение себя от других не позволяет достичь этого", — заключил глава Минобороны США.

Ранее американские военные сообщили, что российский истребитель Су-27 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем провел опасный маневр всего лишь в 30 м от американского самолета-разведчика.

Это второй случай в Балтийском море в течение апреля, когда США обвиняют российских военных в агрессивном поведении.

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В первой половине апреля истребители Су-24 пролетели, по утверждению Пентагона, в опасной близости от эсминца "Дональд Кук". Американские военные тогда предупредили, что такие маневры "могут без всякой на то необходимости усилить напряженность между странами и привести к просчету или инциденту, последствием которого будут серьезные ранения или гибель людей".

В свою очередь, российская сторона настаивала на том, что пролет самолетов над кораблем был безопасным.