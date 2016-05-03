Назван регион, где пираты опаснее сомалийских

Наиболее опасным для мореплавателей из-за роста активности пиратов и применяемого ими насилия признан Гвинейский залив. Об этом говорится в докладе американской организации Oceans Beyond Piracy, который цитирует Русская служба ВВС.

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Гвинейский залив Атлантического океана омывает такие страны, как Гана, Того, Бенин, Нигерия и Камерун.

Согласно отчету, если раньше пираты преимущественно стремились захватывать нефтяные танкеры из-за их груза, то с падением цен на нефть они переключились на похищение людей ради выкупа.

В то же время сомалийские пираты у восточного берега Африки уже не представляют такой угрозы, как раньше, благодаря международной операции военно-морских сил. В 2015 году сомалийские пираты не захватили ни одного судна.

Как в конце апреля сообщало Международное морское бюро, с начала года у берегов Западной Африки 44 мореплавателя стали жертвами похищений.

Также отмечается, что в целом в мире активность пиратства снижается: за первый квартал 2016 года было зарегистрировано 37 случаев пиратства и вооруженного ограбления, тогда как в прошлом году за тот же период произошло 54 подобных инцидента.

Каждые два из трех захватов судов в мире приходятся теперь на пиратов из Нигерии и Кот-д'Ивуара, отмечается в докладе Международного морского бюро.