Теракт возле мечети в Турции: 13 пострадавших (фото)

В историческом центре турецкого города Бурса возле мечети прогремел взрыв, вследствие которого были ранены 13 человек. Об этом сообщает местное издание The Daily Sabah.

Террористкой оказалась 25-летняя девушка, она погибла при взрыве. Предположительно, отмечают в источники полиции, бомба взорвалась раньше, чем было предусмотрено, и число пострадавших от теракта могло быть выше.

По словам министра здравоохранения Турции, при взрыве получили ранения 13 человек, сейчас их жизни ничего не угрожает.

A suicide bombing near the Grand Mosque in Bursa, #Turkey caused injuries to 13 people https://t.co/tebRoBwhwqpic.twitter.com/a5XyQ8Whxw — Abbs Winston (@AbbsWinston) April 27, 2016

Взрыв произошел в историческом центре города, волна от него выбила окна близлежащих магазинов. На улицах началась паника.