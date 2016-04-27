Теракт возле мечети в Турции: 13 пострадавших (фото)

21:23, 27 апреля 2016
Мир
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Смертницей оказалась молодая девушка.

Anadolu Agency

В историческом центре турецкого города Бурса возле мечети прогремел взрыв, вследствие которого были ранены 13 человек. Об этом сообщает местное издание The Daily Sabah.

Террористкой оказалась 25-летняя девушка, она погибла при взрыве. Предположительно, отмечают в источники полиции, бомба взорвалась раньше, чем было предусмотрено, и число пострадавших от теракта могло быть выше.

По словам министра здравоохранения Турции, при взрыве получили ранения 13 человек, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Взрыв произошел в историческом центре города, волна от него выбила окна близлежащих магазинов. На улицах началась паника.

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