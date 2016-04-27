Генштаб РФ: Россия в 90-х столкнулась не с сепаратистами, а организованными из-за рубежа террористами

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на V Международной конференции по безопасности в Москве.

«Сегодня уже ни у кого не возникает сомнения, что тогда Россия встретилась не с группами идейных сепаратистов, а хорошо организованным и щедро оплачиваемым из-за рубежа наступлением террористов на нашу страну», - отметил Герасимов.

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Он пояснил, что законодательное регулирование применения российских Вооруженных сил в борьбе с терроризмом основано на опыте, полученном в 90-х годах прошлого столетия и начале нынешнего века в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Герасимов подчеркнул, что терроризм надо бить упреждающе, на ранних стадиях формирования угрозы, не давать его идеологии проникнуть в умы населения, развиваться и захватывать новые территории.

Он заявил, что в Военной доктрине России, утвержденной президентом России в 2014 году, впервые в качестве военной опасности была выделена растущая активность глобального терроризма.

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По его словам, отбив первую атаку терроризма, российская армия «сделали для себя несколько выводов». В частности, один из них - терроризм нельзя ликвидировать без применения военной силы, но и одной военной силой его тоже не победить.

«Необходимо объединение политических, финансовых, идеологических и информационных ресурсов государства», - добавил начальник Генштаба РФ.