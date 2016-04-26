Der Spiegel: Важный гость

Об этом пишут Флориан Гатманн и Флориан Хармс в статье "Важный гость", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Во время своих выступлений в Ганновере Барак Обама не оценил озеро Машзее. И без того слишком много требований. Но вместо этого, он хвалил почти все, что подпадало под американские клише о Германии: немецкую технику, немецких руководителей, немецкое пиво, немецкие сосиски. При этом график президента США был очень напряженным. Встретиться с Меркель, открыть ярмарку, посетить ярмарку с Меркель, вместе с Меркель встретиться с другими европейскими лидерами и президентами.

Сейчас борт номер один снова в небе. Время для кратких итогов после визита Обамы. Какими были основные моменты? Какие события оказали влияние? Каков итог визита?

Самый впечатляющий момент:

... Обама создал сам. Конечно, это он умеет. Примерно 12 часов, понедельник, утро, небольшой зал ярмарки в Ганновере, в аудитории много школьников и студентов. Гость несколько минут говорил, прежде чем сказать эту фразу: "США нуждаются в сильной, процветающей и единой Европе". Взгляд на телесуфлер, а затем фраза: "Вы многого достигли". Умоляющий взгляд. "ЕС – одно из самых больших политических и экономических достижений современного времени. Верьте в себя, укрепляйте ЕС!"

Это явное признание политики его "дорогого друга Ангелы", главной заботой которой в течение нескольких месяцев остается политическая стабильность Европы. И это четкий сигнал всем евроскептикам от Лондона до Варшавы и Будапешта.

В переводе это означает: Возьмите себя в руки! Прекратите, наконец, своим национальным эгоизмом, популизмом и ксенофобией разрушать созданный в послевоенные десятилетия дом единства и свободы. Вам все удалось, вы живете в мире и благополучии. Вы можете помочь другим, тем, у кого дела идут не так хорошо. Или, снова в официальной манере: "Наши народы сильнее, когда мы приветливо встречаем людей из других стран".

Звучит величественно, хорошо и верно. Однако, несколько расходится с действиями, если принимать во внимание готовность Америки принять только 10 000 сирийцев. Обама все же осознает это противоречие и говорит то, что звучит почти как присяга: "Мы все должны внести свой вклад, мы должны взять на себя ответственность. Это также относится и к Соединенным Штатам". И он прав.

Сообщения:

Обама будет пребывать в должности еще всего девять месяцев – и до тех пор он хочет подготовить торговое соглашение ТТИП. Времени осталось очень мало, поскольку в Европе, особенно в Германии, растет сопротивление. Но Меркель на его стороне. На ярмарке в Ганновере она неоднократно высказывалась в поддержку соглашения, и во время обеда в воскресенье с представителями промышленности и ведущими немецкими политиками ТТИП было главной проблемой.

В том, что касается борьбы против "Исламского государства" в Сирии и Ираке, президент США объявил об усилении военного участия для поддержки местных сил. Теперь он ждет этого и от европейских партнеров. Но, по словам Меркель, никаких конкретных просьб от него не было, о чем она сообщила после их встречи с президентом Франции Франсуа Олландом, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и премьер-министром Италии Маттэо Ренци. Также в разговоре Обама снова призывал Европу разработать общий подход – прежде всего, к миграционному кризису.

Смешная сцена:

Возле стенда компании "Phoenix Contact" можно было понять, насколько разные миры у канцлера и ее гостя. Среди прочего, немецкая компания производит зарядные станции для электрических транспортных средств. Для рекламы продукта была построена копия пожирающей энергию машины времени DeLorean из фильма "Назад в будущее", знакового голливудского фильма 1980-х годов.

Но тут канцлеру и доктору физики ГДР пришлось спасовать. "Хм", - сказала она, когда ей объяснили связь. Обама, президент поп-культуры, был рад помочь. "Это отличный фильм", - просиял он. "Я пришлю ей DVD".

Победителями:

Стали и гость, и хозяйка. Президент США может создать хорошее настроение даже на самой скучной ярмарке. Как высший представитель страны-партнера, в этом году в Ганновере он обеспечил предпринимателям США лучший пиар.

Обама в течение двух дней осыпал Меркель похвалами, так что трудности в начале их политических отношений почти забыты. Ей было приятно. Меркель преодолела трудные месяцы, поэтому она может себе позволить послушать комплименты Обамы.

Проигравший:

Это Ганновер. Но только в спорте – в футболе. В тот день, когда Обама приземлился в Ганновере, местный клуб "Ганновер 96" выбыл из первой лиги. Горькое и одновременно радостное воскресенье для города.

Спорные вопросы:

Обама потребовал, чтобы Германия в рамках НАТО больше была задействована в Восточной Европе, но публично он этого не сказал. Вместо этого, президент США неоднократно заявлял, что он хотел бы, чтобы страны-члены НАТО увеличили свои военные расходы на два процента. В своем выступлении для акцента он поднял два пальца в воздух: Два! Процента! Канцлер промолчала.

Во время прогулки по ярмарке и вечером после открытия возник спор о том, кто же сегодня производит более качественную продукцию и у кого лучшие компании. На самом деле, сейчас американская промышленность пробудилась – конкуренция растет, и Германии придется приложить еще больше усилий.

Что в итоге?

Несмотря на всю критику политики США в отношении беженцев, паранойю с контролем данных, неясные торги о ТТИП и малодушную, иногда хаотичную, политику в Сирии: это был визит великого президента. Человека, который слушает, который великолепно говорит и аргументирует, и в большей степени делает ставку на партнерство, а не на индивидуальные усилия.

После разрушительных лет президентства Буша, мир и немцы с удовольствием приняли этого человека – и визит Обамы в Ганновере показал, насколько велика симпатия к президенту США в этой стране. Что произойдет, если в ноябре в Белый дом выберут человека, который представляет другую, более темную, злую Америку? Вероятно, некоторые из них только тогда поймут, насколько великим в действительности был 44-й президент США. Тогда, в Ганновере…