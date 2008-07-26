Приоритет ВМФ России - стратегические подводные лодки

Военно-морской флот России создаст группировку атомных подводных лодок следующего поколения, а также примет на вооружение современные многоцелевые эсминцы и авианосцы. Об этом 25 июля сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Высоцкий в интервью РИА Новости.

Приоритетным направлением развития российского флота, по словам главкома, в настоящее время является строительство многоцелевых и стратегических атомных подлодок четвертого поколения. Соответствующие программы финансируются в первоочередном порядке и в полном объеме.

Адмирал также сообщил, что в скором времени в боевой состав Северного флота планируется ввести головной атомный подводный крейсер проекта 955 "Юрий Долгорукий", оснащенный новыми баллистическими ракетами "Булава-М".

Помимо этого российский флот пополнится современными многоцелевыми эсминцами и авианосцами, а также боевыми кораблями других классов. Работы в этом направлении, по словам главкома, уже ведутся.

В перспективе командование ВМФ РФ считает необходимым иметь на вооружении 5-6 авианосцев.

В настоящее время в составе российского флота имеется единственный авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".