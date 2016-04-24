В результате урагана в Мьянме погибли восемь человек

На фотографиях и в телерепортажах, поступающих из страны, видно, как люди в ужасе пытаются спрятаться от стихии.

Шесть человек погибли в результате оползня в деревне в центральной части страны, неподалеку от города Мандалай, передает Русская служба ВВС.

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Согласно сообщениям, ураганные ветры обрушили 1700 пагод и повредили тысячи зданий.

Штормовой погоде в пятницу и субботу предшествовала необычная жара. Температура воздуха достигала 40 градусов по Цельсию.

Министерство социального обеспечения заявляет, что число жертв может возрасти.