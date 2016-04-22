В городах Америки фанаты легендарного Принса собрались почтить его память (фоторепортаж)

Американцы собираются в разных городах страны, чтобы почтить певца. Одни фанаты оплакивают певца, в то время как другие хотят отдать дань уважению певцу песнями и танцами под знаменитые хиты Принса.

Люди приносят цветы, всевозможные плакаты, фотографии и другую атрибутику, напоминающую о Принсе. Также фанаты надевают одежду "фирменного" цвета музыканта – фиолетового.

Так, в родном городе легендарного музыканта Миннеаполисе фанаты собираются возле клуба First Avenue, где Принс начинал свою карьеру. Люди приносят цветы к стене клуба под звезду, носящую имя музыканта.

Кроме того, в Нью-Йорке фанаты собираются возле театра Аполло в Гарлеме, чтобы отдать дань умершему музыканту.

Здесь люди уже успели соорудить импровизированный мемориал, где каждый желающий может оставить надпись в память о любимом музыканте, оставить цветы или же принести какие-то связанные с ним вещи.

Также в Нью-Йорке, но уже в Бруклине, проходит уличная вечеринка в честь Принса, на которой также присутствует известный режиссер Спайк Ли.

Еще одна уличная акция в честь Принса проходит в Лос-Анджелесе. Здесь люди, несмотря на грустную новость, стараются не унывать и почтить певца хорошим настроением, песнями и танцами.

Также в Лос-Анджелесе в ночь с 21 на 22 апреля подсветили фиолетовым цветом здание мэрии в память о Принсе.

Нашлись и те, кто решил подзаработать на имени культового музыканта. В местах скопления поклонников Принса уже продают фотографии, принты, футболки и другую атрибутику с изображением певца.

Как сообщал УНИАН, на 58 году жизни умер американский певец Принс Роджерс Нельсон. Тело музыканта обнаружили в его доме в Миннеаполисе рано утром в четверг, 21 апреля.