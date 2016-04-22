В городах Америки фанаты легендарного Принса собрались почтить его память (фоторепортаж)

11:40, 22 апреля 2016
Мир
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Америка вспоминает короля ритм-энд-блюза Принса, известие о внезапной смерти которого вчера взбудоражило мир.

Возле входа в театр фанаты соорудили импровизированный мемориал Принсу / REUTERS

Американцы собираются в разных городах страны, чтобы почтить певца. Одни фанаты оплакивают певца, в то время как другие хотят отдать дань уважению певцу песнями и танцами под знаменитые хиты Принса.

Люди приносят цветы, всевозможные плакаты, фотографии и другую атрибутику, напоминающую о Принсе. Также фанаты надевают одежду "фирменного" цвета музыканта – фиолетового.

Так, в родном городе легендарного музыканта Миннеаполисе фанаты собираются возле клуба First Avenue, где Принс начинал свою карьеру. Люди приносят цветы к стене клуба под звезду, носящую имя музыканта.

Кроме того, в Нью-Йорке фанаты собираются возле театра Аполло в Гарлеме, чтобы отдать дань умершему музыканту.

Здесь люди уже успели соорудить импровизированный мемориал, где каждый желающий может оставить надпись в память о любимом музыканте, оставить цветы или же принести какие-то связанные с ним вещи.

Также в Нью-Йорке, но уже в Бруклине, проходит уличная вечеринка в честь Принса, на которой также присутствует известный режиссер Спайк Ли.

Еще одна уличная акция в честь Принса проходит в Лос-Анджелесе. Здесь люди, несмотря на грустную новость, стараются не унывать и почтить певца хорошим настроением, песнями и танцами.

Фанаты собрались возле клуба в Миннеаполисе, где Принс начинал свою карьеру
Фанаты собрались возле клуба в Миннеаполисе, где Принс начинал свою карьеру /  © REUTERS
Люди приносят цветы в память о легендарном музыканте
Люди приносят цветы в память о легендарном музыканте /  © REUTERS
Звезда имени Принса на стене клуба в Миннеаполисе
Звезда имени Принса на стене клуба в Миннеаполисе  /  © REUTERS
В Нью-Йорке люди собрались почтить память Принса возле театра Аполло
В Нью-Йорке люди собрались почтить память Принса возле театра Аполло /  © REUTERS
Возле входа в театр фанаты соорудили импровизированный мемориал Принсу
Возле входа в театр фанаты соорудили импровизированный мемориал Принсу /  © REUTERS
Люди оставляют памятные подписи
Люди оставляют памятные подписи  /  © REUTERS
Фанаты Принса возле театра Аполло
Фанаты Принса возле театра Аполло /  © REUTERS
Художник продает свои работы с изображением короля ритм-энд-блюза
Художник продает свои работы с изображением короля ритм-энд-блюза  /  © REUTERS
Еще одно место сбора поклонников Принса в Нью-Йорке в Бронксе
Еще одно место сбора поклонников Принса в Нью-Йорке в Бронксе /  © REUTERS
Многие люди скорбят
Многие люди скорбят /  © REUTERS
Режиссер Спайк Ли на вечеринке в честь Принса в Бронксе
Режиссер Спайк Ли на вечеринке в честь Принса в Бронксе /  © REUTERS
Многие фанаты уверены, что лучший способ почтить кумира - хорошее настроение
Многие фанаты уверены, что лучший способ почтить кумира - хорошее настроение /  © REUTERS
Уличная акция в память о Принсе в Лос-Анджелесе
Уличная акция в память о Принсе в Лос-Анджелесе /  © REUTERS
Люди зажигают свечи в память о кумире
Люди зажигают свечи в память о кумире /  © REUTERS
Многие одеты в ''фирменный'' цвет Принса - фиолетовый
Многие одеты в "фирменный" цвет Принса - фиолетовый /  © REUTERS
Люди танцуют и поют известные хиты Принса
Люди танцуют и поют известные хиты Принса /  © REUTERS
На многих одежда с изображением певца
На многих одежда с изображением певца /  © REUTERS
Изображения музыканта повсюду
Изображения музыканта повсюду /  © REUTERS
Некоторые скорбят молча
Некоторые скорбят молча /  © REUTERS
Некоторые не могут сдержать слезы
Некоторые не могут сдержать слезы /  © REUTERS
Люди опечалены смертью легенды
Люди опечалены смертью легенды /  © REUTERS
Нашлись и те, кто решил подзаработать на имени культового музыканта
Нашлись и те, кто решил подзаработать на имени культового музыканта /  © REUTERS
В Лос-Анджелесе в ночь с 21 на 22 апреля подсветили фиолетовым цветом здание мэрии в память о Принсе
В Лос-Анджелесе в ночь с 21 на 22 апреля подсветили фиолетовым цветом здание мэрии в память о Принсе /  © REUTERS

Также в Лос-Анджелесе в ночь с 21 на 22 апреля подсветили фиолетовым цветом здание мэрии в память о Принсе.

Нашлись и те, кто решил подзаработать на имени культового музыканта. В местах скопления поклонников Принса уже продают фотографии, принты, футболки и другую атрибутику с изображением певца.

Как сообщал УНИАН, на 58 году жизни умер американский певец Принс Роджерс Нельсон. Тело музыканта обнаружили в его доме в Миннеаполисе рано утром в четверг, 21 апреля.

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