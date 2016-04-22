В Болгарии предлагают сделать обязательным голосование на выборах

Причиной такого шага была низкая явка на выборах и потребность усилить легитимность политических институтов, передает Deutsche Welle.

Соответствующие изменения в избирательный кодекс инициировали законодатели из правящей партии ГЕРБ и их союзники. Для тех, кто не захочет отдавать свой голос за одну из политических сил, будут иметь возможность выбирать вариант: "Не голосую ни за кого".

Читайте такжеНа выборах в Португалии побеждает консерватор Марсело Ребело де Соуза - экзит-поллы

Законопроект также предусматривает возможность поощрения тех, кто голосует. Тех же, кто не приходит на избирательные участки, законодатели предлагают исключать из избирательных списков. Для того, чтобы принять участие в голосовании, таким людям придется подавать повторную заявку на включение в списки.