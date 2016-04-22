В Болгарии предлагают сделать обязательным голосование на выборах
Парламент Болгарии в четверг, 21 апреля, внес в избирательный кодекс правки, согласно которым голосование на выборах стало для граждан страны обязательным.
Причиной такого шага была низкая явка на выборах и потребность усилить легитимность политических институтов, передает Deutsche Welle.
Соответствующие изменения в избирательный кодекс инициировали законодатели из правящей партии ГЕРБ и их союзники. Для тех, кто не захочет отдавать свой голос за одну из политических сил, будут иметь возможность выбирать вариант: "Не голосую ни за кого".
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Законопроект также предусматривает возможность поощрения тех, кто голосует. Тех же, кто не приходит на избирательные участки, законодатели предлагают исключать из избирательных списков. Для того, чтобы принять участие в голосовании, таким людям придется подавать повторную заявку на включение в списки.