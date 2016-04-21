Полицейские расследуют обстоятельства смерти легендарного певца Принса

Пресс-секретарь шерифа сообщил, что на данный момент полиция не может разглашать подробности произошедшего, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Fox.

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Как сообщал УНИАН, на 58 году жизни умер американский певец Принс Роджерс Нельсон. Тело музыканта обнаружили в его доме в Миннеаполисе рано утром в четверг, 21 апреля.