"Недвижимость и ювелирные украшения": Forbes оценил состояние Елизаветы II в $530 миллионов

В собственности Елизаветы II находятся Сандрингемский дворец в Норфолке и замок Балморал в Абердиншире, сообщает РБК.

Так, эксперт по исторической недвижимости из чешского агентства Luxent Ленка Душкова оценила эти активы в $65 млн и $140 млн соответственно. Королева также владеет участками земли сельскохозяйственного назначения и конными фермами по всей стране, а также недвижимостью в Лондоне.

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Елизавете II также принадлежит личная коллекция ювелирных украшений (украшения, считающиеся собственностью короны, в нее не входят). Среди украшений королевы — винтажная тиара Cartier, стоимость которой оценивается в $900 тыс.

Точная стоимость личных тиар королевы Елизаветы II остается неизвестной, но они могут стоить миллионы долларов.