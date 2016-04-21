Болгария стала новыми воротами в ЕС - Die Presse

Об этом пишут Томас Розер и Юрген Штрайхаммер в статье "Болгария стала новыми воротами в ЕС", опубликованной Die Presse.

Почти восемь месяцев назад на трассе A4 произошла трагедия: в холодильнике грузовика обнаружили тела 71 мертвого беженца. Но контрабанда людей в Центральной Европе по-прежнему процветает. Газета Die Prese располагает текущими данными. В последние две недели в Австрии произошло в среднем 195 задержаний в день и принималось 121 заявление о предоставлении убежища. Тенденция к росту. Закрытие западно-балканского маршрута замедлило, но не остановило поток беженцев.

Ситуация непредсказуемая и опасная. Люди приезжают не только в поездах, но и снова в набитых грузовиках. Власти обращают на них внимание только тогда, когда они появляются в центре первичного приема в Трайскирхен, что указывает на большое количество неучтенных случаев.

Многие дороги ведут в Австрию. В дополнение к средиземноморскому маршруту, по которому в Италию приехали тысячи беженцев, на Западных Балканах появился альтернативный путь: он ведет через Турцию (иногда Грецию) в Болгарию, Сербию, Венгрию и Австрию. Во вторник около половины задержаний прошли в восточной части Австрии.

"Болгария была худшей"

Беженцы, как афганец Амс, пересекли Болгарию. После первого душа за многие дни мужчина с густой щетиной рассказал о пережитых ужасах своего путешествия. Два месяца назад он начал свой путь из родного города Кундуз и направлялся во Францию, рассказал он в частном лагере временного размещения беженцев "Миксалиште" в столице Сербии Белграде. Он был сотрудником IT, у него была "хорошая работа": "Но террористы-смертники, ежедневные нападения талибов: там просто уже невозможно было жить".

Через Иран с помощью контрабандистов он попал в Турцию, а оттуда – в Болгарию. "Это была худшая страна. Когда полицейские схватили нас в лесу, они били нас – и забрали наши деньги и телефоны". Месяц он провел под арестом в лагере недалеко от Софии.

"Мы почти не получали еду и воду ... Это было ужасно ". Побег уже стоил ему "несколько тысяч долларов", у него больше нет средств на запланированную поездку во Францию. Поэтому он попросил своего друга дать ему еще один кредит: "Как только он отправит мне деньги, и на это будет воля Аллаха, я поеду в Венгрию".

Контейнерное поселение в Сербии

Повышение температуры ведет к росту количества вынужденных лагерей в столице Сербии. В последние месяцы палатки на автовокзале в Белграде и соседнем парке экономического факультета уже почти исчезли, но теперь они стали появляться вновь.

В контейнерном поселении "Миксалиште" находятся 200, иногда от 300 до 400 беженцев, говорит 24-летний помощник Горан. Многие из них афганцы, пакистанцы, сирийцы, марокканцы, некоторые из таких стран, как Судан или Шри-Ланка.

"Большинство прибывают через Болгарию, а некоторые даже через Македонию и с помощью контрабандистов – в Сербию. Но пока все едут на запад через территорию Венгрии. Но если их задержит полиция, то сначала их возьмут под стражу. Тогда они попадают в открытый лагерь – и сразу продолжают путь на запад".

Уменьшение количества лодок с беженцами в Эгейском море Комиссия ЕС считает доказательством того, что бизнес-модель контрабандистов "разрушена". Совсем иначе думает Радош Джурович, директор Белградского Центра по защите лиц, ищущих убежища: "Балканский маршрут не закрыт, бизнес контрабандных сетей снова оживился". Беженцы прибывают медленнее и не в таком большом количестве. "Но снова тысячи людей направляются на север через Сербию. Не в день, а в месяц. "80% из них приезжают через Болгарию. Венгрия и Болгария стали первопроходцами Европы в сфере самоограждения после того, как эти страны превратились в основные транзитные пункты. В первом квартале в Венгрии было задержано 5589 беженцев, которые пытались незаконно пересечь границу. Тенденция к росту. Ранее на этой неделе было 174 задержания в день. Поскольку Сербия отказывается принимать их обратно из-за спора о пограничном заборе, они продолжают путь на запад через Австрию.

Доскоциль: "Строгий контроль"

Будапешт объявил о ремонте разрезанных пограничных заборов Сербии и теперь хочет оградиться и от Румынии. Но из-за "дырявого забора" на границе с Сербией Австрия объявила о строительстве 30-километрового забора из колючей проволоки на границе с Венгрией. Данные показывают, что контрабандисты знают обходные пути, сказал министр обороны Ханс Петер Доскоциль газете "Die Presse". "Пока нет должного контроля внешних границ, установление строгих мер пограничного контроля находится в центре внимания федерального правительства", - говорит он.

"Заборы – тщетное занятие, иллюзия", - считает Радош Джурович. "Беженцев не остановить, пока не устранены причины их побега".