Саудовская Аравия готова наносить авиаудары по ИГ с территории Турции

Об этом заявил советник министерства обороны королевства генерал Ахмед Асири.

«В настоящее время ВВС королевства готовы совершать налеты с воздуха на позиции ИГ с турецкой военной базы «Инджирлик», — приводит его слова канал «Аль-Джазира».

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Асири уточнил, что «до сих пор саудовские истребители не участвовали ни в каких операциях (против ИГ)», передает Росбалт.

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