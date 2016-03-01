Саудовская Аравия готова наносить авиаудары по ИГ с территории Турции
11:17, 01 марта 2016Мир
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Вооруженный силы Саудовской Аравии готовы атаковать позиции террористической группировки «Исламское государство», совершая боевые вылеты с авиабазы на территории Турции.
REUTERS
Об этом заявил советник министерства обороны королевства генерал Ахмед Асири.
«В настоящее время ВВС королевства готовы совершать налеты с воздуха на позиции ИГ с турецкой военной базы «Инджирлик», — приводит его слова канал «Аль-Джазира».
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Асири уточнил, что «до сих пор саудовские истребители не участвовали ни в каких операциях (против ИГ)», передает Росбалт.
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