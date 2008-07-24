Сто работников АЭС во Франции получили радиоактивное облучение
"Трикастен" занимает площадь в 600 га
|АЭС ”Трикастен”
По словам представителя компании, доза облучения была гораздо меньше допустимого уровня, однако все пострадавшие в профилактических целях обследованы и отправлены домой. Национальное агентство по атомной безопасности (ASN) предварительно присвоило инциденту нулевой уровень опасности по шкале от 0 до 7.
Напомним, в начале июля на заводе по производству ядерного топлива на территории АЭС "Трикастен" произошла крупная утечка необогащенного урана. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и привел к увольнению директора филиала компании, управляющей заводом.
По словам главы ASN Жан-Кристофа Нила (Jean-Christophe Niel), оба происшествия никак не связаны между собой и обусловлены индивидуальными факторами.
Комплекс АЭС "Трикастен" занимает площадь около 600 гектаров и является одним из крупнейших в мире. На его территории располагаются четыре атомных реактора, которые вырабатывают около шести процентов всей электроэнергии Франции