Сто работников АЭС во Франции получили радиоактивное облучение

Сто работников одного из объектов французской АЭС "Трикастен" получили легкое облучение в результате выброса радиоактивной пыли, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Инцидент произошел во время проведения работ на выведенном из эксплуатации реакторе, которым управляет энергетическая компания EDF.

По словам представителя компании, доза облучения была гораздо меньше допустимого уровня, однако все пострадавшие в профилактических целях обследованы и отправлены домой. Национальное агентство по атомной безопасности (ASN) предварительно присвоило инциденту нулевой уровень опасности по шкале от 0 до 7.

Напомним, в начале июля на заводе по производству ядерного топлива на территории АЭС "Трикастен" произошла крупная утечка необогащенного урана. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и привел к увольнению директора филиала компании, управляющей заводом.

По словам главы ASN Жан-Кристофа Нила (Jean-Christophe Niel), оба происшествия никак не связаны между собой и обусловлены индивидуальными факторами.

Комплекс АЭС "Трикастен" занимает площадь около 600 гектаров и является одним из крупнейших в мире. На его территории располагаются четыре атомных реактора, которые вырабатывают около шести процентов всей электроэнергии Франции