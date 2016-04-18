Число погибших в результате землетрясения в Эквадоре выросло

Более 1500 человек получили различные травмы, передает Русская служба Би-Би-Си.

В продолжающихся спасательных работах задействованы около 10 тысяч военнослужащих и 3,5 тысячи полицейских.

Власти страны предупреждают, что количество пострадавших, особенно в ближайших к эпицентру северо-восточных прибрежных регионах, будет, по всей видимости, расти.

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Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в ночь на воскресенье на северо-западном Тихоокеанском побережье Эквадора. Ранее было известно о 77 погибших и более 100 пострадавших.