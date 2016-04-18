Число погибших в результате землетрясения в Эквадоре выросло
03:54, 18 апреля 2016Мир
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Подтверждена гибель по меньшей мере 235 человек в результате самого мощного за последния десятилетия землетрясения, произошедшего у берегов Эквадора.
REUTERS
Более 1500 человек получили различные травмы, передает Русская служба Би-Би-Си.
В продолжающихся спасательных работах задействованы около 10 тысяч военнослужащих и 3,5 тысячи полицейских.
Власти страны предупреждают, что количество пострадавших, особенно в ближайших к эпицентру северо-восточных прибрежных регионах, будет, по всей видимости, расти.
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Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в ночь на воскресенье на северо-западном Тихоокеанском побережье Эквадора. Ранее было известно о 77 погибших и более 100 пострадавших.
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