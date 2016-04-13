В охваченной войной Сирии проходят парламентские выборы (фоторепортаж)

Избирательные участки начали свою работу в 7:00 и будут работать до 19:00, сообщает РБК со ссылкой на агентство SANA.

Отмечается, что всего по стране работают более 7300 избирательных участков. Голосование может продлеваться на срок до пяти часов решением верховной комиссии.

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Как известно, указ о проведении парламентских выборов в Сирии 13 апреля президент страны Башар Асад издал 22 февраля. Он сделал это спустя несколько часов после того, как было объявлено о соглашении между Россией и США о прекращении огня в Сирии.

Напомним, вскоре Асад заявил, что готов провести досрочные президентские выборы, если этого захочет народ.