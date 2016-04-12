В США могут рассекретить документы о связи "террористов 11 сентября" с Саудовской Аравией

В Белом Доме решают, стоит ли рассекречивать 28 страниц секретного документа, касающегося терактов 11 сентября, и который мог бы раскрыть роль сети Саудовской Аравии, оказавшей поддержку террористам-пилотам в США. Об этом сообщает The Independent.

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Отмечается, что в ходе расследования были зафиксированы свидетельства сотен очевидцев трагедии 11 сентября и составлен отчет на 800 страниц, последняя глава которого была изъята из открытого доступа по соображениям безопасности. Данное распоряжение действовало в течение 13 лет.

Сенатор Нью-Йорка Кирстен Джилбренд, который читал отчет, и сенатор Боб Грэм считают, что семьи жертв трагедии 11 сентября имеют право знать правду перед тем, как президент США Барак Обама совершит визит на Ближний Восток 21 апреля.

Сенатор Грэм сообщил в программе "60 Minutes" телеканала CBS News, что в отчете указана сеть людей, которые оказывали поддержку захватившим самолеты террористам, когда те находились на западном побережье США и помогли попасть им в летную школу.

На вопрос "были ли в этой сети члены правительства, богатые люди и благотворительные организации?", сенатор ответил: "все выше перечисленные".

Он отметил, что к документу имеют доступ члены Конгресса, если они без сопровождения и не будут копировать документы.

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Сообщается, что в январе 2000 года первый из террористов, осуществивших захват самолетов, прибыл в Лос-Анджелес после участия в совещании Аль-Каиды в Малайзии.

Подчеркивается, что 15 из 19 террористов были гражданами Саудовской Аравии.

Отмечается, что хоть они и прибыли на Западное побережье впервые и почти не владели английским языком, им удалось поселиться в Сан-Диего и закончить летные курсы при помощи саудовского агента Омар аль-Баюми.

Также сообщается, что встретившийся в тот же день с террористами Аль-Баюми поддерживал связь с имамом мечети в Сан-Диего Анваром аль-Авлаки, бывшего якобы главным рекрутером Аль-Каиды и идейным лидером.

"Слишком много совпадений, а дыма без огня не бывает. Разве этого недостаточно, чтобы ощутить недосказанность и начать копать глубже, чтобы рассекретить эти 28 страниц? Абсолютно", - сообщил CBS бывший конгрессмен от республиканцев Тим Рюмер.

Другой бывший конгрессмен-республиканец от Флориды Портер Госс при этом отметил: "Речь идет об администрации и ее отношениях с саудитами".

Вместе с тем подчеркивается, что отчет, первая часть которого увидела свет в 2003 году, содержал фразу "… мы не нашли никаких доказательств того, что правительство Саудовской Аравии, его органы или старшие должностные лица каким-либо образом финансировали организацию".

Кроме того, сама Саудовская Аравия призывает к рассекречиванию последних 28 страниц данного документа.

Напомним, 11 сентября 2001 года, когда террористы-смертники на двух захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне, третий самолет, экипаж и пассажиры которого пытались нейтрализовать террористов, рухнул в Пенсильвании.

Трагедия унесла жизни почти 3 тысяч человек и стала поворотным моментом во внутренней и внешней политике США.