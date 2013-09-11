Американцы требуют нового расследования трагедии 11 сентября

Проект "Переосмыслить 9/11" (rethink 911) требует нового расследования обрушения Седьмой башни ВТЦ.

Организация "Инженеры и архитекторы за правду" (около 2 тысяч специалистов) ставит под сомнение официальную версию обрушения трех башен - Первой и Второй, протараненных захваченными террористами самолетами, и в особенности - Седьмой башни, которая рухнула примерно пять часов спустя после первых двух. На Таймс-сквер уже появилась реклама петиции с требованием нового расследования. Ее подписали уже свыше 7 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

В день поминовения погибших активисты намерены подать петицию в мэрию и заксобрание Нью-Йорка. Вечером движение собирает сторонников на акцию протеста на Таймс-сквер.

Инициаторы нового расследования утверждают, что Седьмая башня центра - 47-этажное здание с железобетонными конструкциями - не могла так легко рухнуть. Эксперты-энтузиасты, обнаружившие на "граунд зиро"элементы взрывчатки, полагают, что разрушение небоскреба - результат так называемого контролируемого взрыва, с их помощью сносят здания.

"Разрушение Седьмой башни выглядит как результат контролируемого взрыва. Эта технология требует подготовки в течение недель и может быть реализована только по заранее спланированному сценарию", - утверждает обнародованный видеоролик движения.

Это не первая попытка представить альтернативную точку зрения на события 9/11. Длившееся три года расследование Национального института стандартов и технологии США пришло к выводу, что обрушение здания было вызвано бесконтрольными пожарами, начавшимися после падения находившейся рядом Северной башни центра. Пожары в здании продолжались семь часов. Трубы, поставляющие воду во внутреннюю систему пожаротушения, были перерезаны в результате обрушения Северной башни. Никаких признаков взрывчатых веществ в обломках здания обнаружено не было. А присутствие в пыли "термических веществ"объяснялось тем, что это компонент грунтовки для окраски стен.

Разрушение Седьмой башни стоит особняком в трагедии, возможно, потому, что на момент коллапса в ней не было людей. Опрос, проведенный накануне 12-й годовщины теракта соцкомпанией YouGov, показал, что 46% американцев вообще не знают, что 11 сентября 2001 года кроме двух башен-близнецов, протараненных самолетами, был разрушен еще и третий небоскреб. Каждый десятый, по данным пула, не верит обнародованным итогам официального расследования, 38% сомневаются в том, что правительство предало огласке всю правду о событиях 9/11.

США в среду вспоминают жертв трагедии 11 сентября 2001 года, когда террористы-смертники на двух захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне, третий самолет, экипаж и пассажиры которого пытались нейтрализовать террористов, рухнул в Пенсильвании.

Трагедия унесла жизни почти 3 тысяч человек и стала поворотным моментом во внутренней и внешней политике США.