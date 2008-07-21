Центробанк Зимбабве выпустил купюру в 100 миллиардов
12:29, 21 июля 2008Мир
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За бумажку можно купить четыре апельсина
Девальвация зимбабвийского доллара достигла пика. Зимбабве давно признана страной с самым высоким в мире темпом инфляции – она равна… двум миллионам процентам в год!
На днях зимбабвийский Центробанк выпустил купюру в 100 миллиардов местных долларов, передает AP.
Завтра новые банкноты с 11 нулями попадут в обращение. 100 миллиардов местных баксов по курсу равны 1 американскому доллару.
На одну такую купюру в местных магазинах можно купить четыре апельсина. А вот на буханку хлеба одной купюры не хватит.
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