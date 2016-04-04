В историческом районе Турции обрушилась стена, есть жертвы (фото)

16:24, 04 апреля 2016
Мир
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В парке Гюльхане в историческом районе Стамбула рухнула стена.

стена / HaberTurk

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на местное издание Haberturk.

Стена прилегала к одному из кафе. В результате обрушения погибли 2 человека, еще 5 пострадали.

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Сейчас на месте работают спасатели. Предположительно, под завалами могут находится еще два человека.

Причина обрушения стены пока неизвестна.

стена / CNN Turk

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