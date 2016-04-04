В историческом районе Турции обрушилась стена, есть жертвы (фото)
16:24, 04 апреля 2016Мир
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В парке Гюльхане в историческом районе Стамбула рухнула стена.
Причина обрушения стены пока неизвестна / HaberTurk
Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на местное издание Haberturk.
Стена прилегала к одному из кафе. В результате обрушения погибли 2 человека, еще 5 пострадали.
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Сейчас на месте работают спасатели. Предположительно, под завалами могут находится еще два человека.
Причина обрушения стены пока неизвестна.
Сейчас на месте работают спасатели / Фото: CNN Turk
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