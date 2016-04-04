"След Госдепа, ЦРУ и путинофобия": Кремль прокомментировал сообщения о связи Путина с сетью офшоров

«... Это продолжение информационных упражнений в отношении нашего президента. Ну что ждали, анонсировали, — и эти вбросы продолжились», — цитирует Пескова РБК.

«Безусловно создан информационный продукт, который продвигают на нашу внутриполитическую сцену, — подчеркнул пресс-секретарь президента. — Продукт этот обращен на внутреннюю аудиторию. Хотя Путин никогда не фигурировал фактологически и упомянуты другие страны и другие лидеры, но для нас очевидно, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент в контексте парламентских выборов и в долгосрочной перспективе президентских выборов, а также в целом политическая стабильность в нашей стране. Очевидно, что острие этой атаки направлено против нашей страны и против лично президента Путина».

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«Одновременно такие вбросы ориентированы и на внешнее потребление. Очевидно, что градус путинофобии достиг такого уровня, что хорошо говорить о России, говорить об успехах России нельзя априори. Плохо — нужно говорить. А когда нечего — нужно что-то состряпать», — заявил Песков журналистам.

Позже Песков добавил, что основная цель авторов расследования — «именно раскачать ситуацию». По его словам, их деятельность малоэффективна и вряд ли способна оказать негативное влияние.

«Признаюсь, что ждали мы более квалифицированных итогов работы этого журналистского сообщества. По сути, не так много чего-то нового было озвучено. И здесь я скорее могу высказать разочарование. Во многом, когда речь идет об этом сообществе, традиции качественных журналистских расследований канули в лету», — отметил Песков.

Он также охарактеризовал авторов публикаций — Международный консорциум журналистских расследования (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

«Мы хорошо знаем, уже знаем, и раньше знали, это журналистское сообщество, так называем сообщество. Там много журналистов, основным видом деятельности которых журналистика не является. Много представителей являются бывшими сотрудниками Госдепа, ЦРУ и других спецслужб. Знаем, кто финансирует эту организацию. Это говорящая информация с точки зрения ангажированности и методики этих товарищей», — рассказал о них Песков.

По его словам, в расследованиях «много чего не достает». «Они сами выдумывают, подтасовывают, фактически сами готовят, вбрасывают и продвигают информацию целевой аудитории. В детали не считают нужным вдаваться, потому что про Путина ничего конкретного и нового нет. Остальное строится на доводах и спекуляциях», — считает Песков.