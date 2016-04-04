В России прокомментировали сообщения о связи Путина с сетью офшоров

Он отметил, что в обнародованных журналистами документах нет информации о том, что имя президента России есть в регистрационных документах офшорных компаний, пишет РБК.

"Я не читал ничего, что было бы связано напрямую с Путиным", — сказал госбанкир. "А тот факт, что его дочь праздновала свадьбу на горнолыжном курорте "Игора", который на самом деле не дорогой и который используется для свадеб десятками людей в Петербурге каждую неделю, я не знаю, как это может связать Путина с каким-либо офшорным бизнесом", — сказал Костин.

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"Говорят, что какие-то люди, которые знают Путина, имеют какой-то офшорный бизнес. Что в этом плохого?" — сказал он. Костин отметил, что в России нет офшорных зон, а россияне и российские компании не нарушают законодательства, регистрируя бизнес в офшорах.

Как сообщал УНИАН, близкие к Путину люди "отмыли" через офшоры более $2 миллиардов.