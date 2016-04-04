Олланд: Франция проведет расследование в связи с офшорным скандалом

"Могу вас заверить, что после появления этой информации будет проведено расследование, будут открыты дела и будут проведены судебные разбирательства", - сказал Франсуа Олланд.

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Ранее в СМИ появились документы, в которых указывается, что канадская компания Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

В документах содержатся данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии, Башара Асада в Сирии, Владимира Путина в России.

Власти Британии в понедельник запросили копии попавших в сеть документов для изучения содержащейся в них информации.

Норвежский финансовый регулятор, в свою очередь, заявил, что утечки могут подорвать доверие к банковским институтам в целом.

Тем временем сын президента Пакистана Наваза Шарифа Хуссейн, чья компания также фигурирует в документах, признал, что использует офшоры, но при этом заявил, что не совершал ничего противозаконного.

"В соответствии с британскими законами и законодательством других стран можно на законных основаниях избегать необязательных налогов с помощью офшорных компаний", - отметил он.