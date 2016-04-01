Видеообращение курского депутата к Путину не осталось незамеченным: СК РФ возбудил второе дело

Об этом говорится на сайте российского Следкома.

"По материалам, поступившим из прокуратуры Центрального административного округа города Курска, исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Курской областной Думы Ольги Ли, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеХодорковского могут заочно приговорить к пожизненному заключению – СМИ

По версии следствия, в ее высказываниях содержится "лексика высказываний, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе представителей власти, в частности сотрудников правоохранительных органов и судебной системы".

"Содержащиеся в обращениях подозреваемой утверждения сопряжены с обвинениями в совершении особо тяжких преступлений в адрес сотрудников прокуратуры и судей. Распространенная информация направлена на возбуждение ненависти и вражды к деятельности всех должностных лиц вышеуказанных институтов государственной власти как преступной и вредной для общества и государства", - говорится в сообщении.

Напомним, женщина опубликовала свое обращение к Путину 4 марта 2016 года.