В связи с приближением тайфуна эвакуированы полмиллиона китайцев

На востоке Китая в безопасные места эвакуированы около 500 тыс. человек в связи с приближением мощного тайфуна "Саомай".

Как передает РИА «Новости», ожидается, что центр тайфуна достигнет восточного побережья КНР в районе крупного города Вэньчжоу уже сегодня во второй половине дня.

Китайские метеорологи предупреждают, что в ближайшие часы тайфун может стать еще мощнее. По последним данным, скорость в центре "Саомая" превышает 140 километров в час.

Сезон тайфунов в Тихом океане начинается в мае и обычно заканчивается в конце сентября - начале октября.

Самым разрушительным в этом сезоне пока остается тайфун "Билис", унесший в начале июля более 600 человеческих жизней на юге и востоке Китая.