Вступление Украины и Грузии в НАТО "взорвет ситуацию" - постпред РФ в Альянсе

23:19, 30 марта 2016
Мир
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Вступление Украины и Грузии в НАТО поставит Европу на грань масштабного кризиса.

REUTERS

Об этом заявил в эфире одного из российских телеканалов постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Нельзя себе представить ситуацию, чтобы эти страны продолжали лелеять надежду вступить в НАТО и чтобы альянс реально готовил планы по их приему, поскольку это взорвет ситуацию и поставит Европу на грань кризиса, размеры и масштабы которого сегодня невозможно себе представить", - отметил постпред.

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Летом прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что впервые в истории Украины количество сторонников вступления в НАТОсреди граждан страны превысило количество противников.

Как сообщал УНИАН, ранее командующий сил НАТО Филипп Бридлав рассказал о наращивании военной силы в Европе для защиты от потенциальной угрозы со стороны России. Также Бридлав считает, что РФ будет усиливать или ослаблять давление на контактной линии, чтобы давить на Киев.

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