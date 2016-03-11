Россия и Запад раздумывают над идеей федерализации Сирии - Reuters

Об этом агентству Reuters сообщили дипломатические источники, передает РБК.

Как отмечает Reuters, идея о федерализации Сирии сейчас привлекает серьезное внимание со стороны участников переговоров под эгидой ООН.

Дипломатический источник агентства в Совете Безопасности ООН на условиях анонимности заявил, что эта идея уже представлена специальному посланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре. Поддерживают этот план, по его словам, как Россия, так и ряд крупных западных держав.​

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«При желании сохранить территориальную целостность Сирии и оставить страну единой существуют разные модели федеративного устройства, которые в ряде вариантов предполагают очень слабый центр и широкую автономию для регионов», — отметил собеседник Reuters. При этом он не стал уточнять подробности возможного федеративного устройства в Сирии. Другой дипломатический источник агентства подтвердил его заявления.

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Ранее, как отмечает Reuters, о возможности обсуждения федерализма упоминал де Мистура. Идею федерализма также не исключал президент Сирии Башар Асад. Но при этом подчеркивал, что любые реформы должны быть результатом диалога между сирийцами и референдума, который позволит внести необходимые изменения в Конституцию.​

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Как стало известно на этой неделе, новый раунд межсирийских переговоров назначен на 14 марта. Официально переговоры стартуют 9 марта, однако некоторые сирийские делегации приедут в Женеву только 12–14 марта, поэтому было решено перенести предметные встречи на пять дней, сообщила пресс-секретарь спецпосланника при ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. 7 марта стало известно, что сирийская оппозиция согласилась принять участие в переговорах. В предыдущих переговорах по урегулированию конфликта в Сирии она участия не принимала.

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Справка УНИАН. С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. Повстанцы Свободной Сирийской Армии и других групп воюют за свержение режима Башара аль-Асада.

С 2014 года возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция осуществляет военную воздушную операцию против боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, которое воюет как против аль-Асада, так и против Свободной Сирийской Армии.

На территории Сирии также действуют другие террористические и радикальные исламистские формирования как Фронт ан-Нусра, боевики Хезболлы и другие группировки.

В вооруженном конфликте в Сирии за почти пять лет боевых действий погибли более 250 тыс. человек, 13,5 млн сирийцев покинули свои дома.