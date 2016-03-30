Асад озвучил умопомрачительную сумму ущерба от войны в Сирии

"Экономический ущерб и ущерб инфраструктуре превышают 200 миллиардов долларов. Экономические вопросы можно уладить непосредственно, когда в Сирии стабилизируется обстановка. Но восстановление инфраструктуры требует длительного времени", — цитирует Асада РИА Новости.

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Напомним, 22 февраля Россия и США договорились о прекращении боевых действий в Сирии с 27 февраля. Режим прекращения огня не коснется позиций "Исламского государства" и других террористических групп.