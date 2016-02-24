Песков рассказал, кто сыграл ведущую роль в переговорах по перемирию в Сирии

На вопрос, был ли Дамаск в курсе переговоров, Песков ответил, что «речь идет о закрытых двусторонних российско-американских переговорах», сообщает РБК.

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"Речь идет о переговорах двух стран, которые могут действенно способствовать урегулированию. Асад является легитимным президентом Сирии, безусловно, у него могут быть собственные точки зрения на различные модальности сирийского урегулирования как у главы сирийского государства, но в данном случае Россия и США, именно они используют свое влияние и свой потенциал с тем, чтобы сблизить позиции тех стран, которые имеют диаметрально противоположные взгляды на урегулирование", — сказал он.

Как сообщалось, 22 февраля Россия и США договорились о прекращении боевых действий в Сирии с 27 февраля. Режим прекращения огня не коснется позиций "Исламского государства" и других террористических групп. Путин объявил об этом решении в специальном обращении.