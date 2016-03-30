Россия продолжает активно ввозить военную технику в Сирию – Reuters

Кремль продолжает активно переправлять военное оборудование в Сирию. Об этом говорится в расследовании агентства Reuters, на которое ссылается "РБК".

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Авторы материала отмечают, что суда снабжения российских баз, которые уже прозвали "сирийским экспрессом", идут из РФ тяжело нагруженными.

Когда президент России Владимир Путин анонсировал 14 марта вывод основной части группировки войск из Сирии, ожидалось, что большой морской сухогрузный транспорт (БМСТ) "Яуза" — часть так называемого "сирийского экспресса" и одно из основных судов-снабженцев российской операции в Сирии — должно вернуться в свой арктический порт. Однако три дня спустя после заявления Путина "Яуза" покинула порт Новороссийска и направилась в сирийский Тартус.

"Что бы ни было на судне, оно было тяжелым. Судно было столь низко погружено в воду, что его грузовая ватерлиния была едва видна… Действия ("Яузы" - УНИАН) и других судов за две недели после объявления Путина о частичном выводе войск позволяют предположить, что Москва на самом деле доставляет в Сирию больше оборудования, чем было вывезено обратно за тот же период", - говорится в материале.

Агентство отмечает, что доподлинно неизвестно, какие именно грузы и в каком количестве были вывезены из Сирии грузовыми бортами, которые сопровождали возвращающиеся военные самолеты.

Авторы расследования предположили, что Россия проводит "интенсивную работу по поддержанию своей военной инфраструктуры в Сирии и снабжает сирийскую армию так, чтобы в случае необходимости вновь развернуть полномасштабную операцию".

Как сообщал УНИАН, Россия начала выводить свои войска из Сирии 15 марта по приказу президента Владимира Путина. Он заявил, что российская армия в целом выполнила поставленные перед ней в Сирии задачи.

Однако некоторая часть российской авиации осталась в Сирии для бомбардировок, по утверждению министерства обороны РФ, позиций экстремистской группировки "Исламское государство". В частности в ведомстве рассказывали о поддержке операции по освобождению Пальмиры от исламистов.

Операция РФ в Сирии началась 30 сентября прошлого года. В СМИ регулярно появлялись сообщения из разных источников о том, что российские военные в этой стране борются не столько с ИГИЛ, как планировалось, а с повстанцами против режима союзника Путина Башара Асада, которых тогда поддерживала коалиция во главе с США.