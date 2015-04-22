Послание к Путину не спасло: строители космодрома "Восточный" начали голодовку

08:27, 22 апреля 2015
Мир
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Рабочие фирмы "Стройиндустрия-С", занимающейся возведением космодрома "Восточный" в Амурской области, объявили бессрочную голодовку из-за задержек зарплаты. 

послание / амур.инфо

Об этом они уведомили своё руководство, средства массовой информации, а также отправили  обращение в представительство президента РФ. Под обращением подписались 20 человек. Причина голодовки – задержка зарплаты. 

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«Просим вас оказать содействие в вопросе погашения задолженности по заработной плате, образовавшейся перед работниками предприятия за период январь – март 2015 года. На данный момент, по информации наших руководителей, общая задолженность по заработной плате составляет 16,132 миллиона рублей, количество работников, не получивших заработную плату, – 311 человек. Меры и обещания, предпринимаемые рядом руководителей различных структур и надзорных органов, ожидаемых результатов не принесли. Выплаты производились только после того, как дважды, устав от невыполненных обещаний по погашению задолженности, ряд наших работников объявлял голодовку», – пишут в обращении к президенту работники «Стройиндустрии–С», сообщает амур.инфо.

По их информации, само предприятие денег на погашение задолженности не имеет «по причине отказа со стороны наших заказчиков признавать наши выполненные объёмы, а также подписывать договоры подряда по ним, исполнительную документацию на выполненные работы».

.Как сообщал УНИАН, ранее строители написали послание президенту Владимиру Путину прямо на крышах своих времянок.

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