В столице Ливии Триполи прогремело несколько взрывов - СМИ
07:41, 30 марта 2016Мир
445
Несколько громких взрывов прогремели в столице Ливии Триполи рано утром, после чего в городе была слышна мощная стрельба.
REUTERS
Об этом сообщает kommersant.ru со ссылкой на Reuters. По данным агентства, причина взрывов и стрельбы на настоящий момент неизвестна.
Читайте такжеИталия готовит против "Исламского государства" в Ливии масштабную военную миссию
Отмечается, что ситуация в городе сложная. Возможно, это связано со спекуляциями вокруг прибытия в город из Туниса правительства национального единства, отмечает агентство.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter