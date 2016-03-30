В столице Ливии Триполи прогремело несколько взрывов - СМИ

07:41, 30 марта 2016
Мир
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Несколько громких взрывов прогремели в столице Ливии Триполи рано утром, после чего в городе была слышна мощная стрельба. 

REUTERS

Об этом сообщает kommersant.ru со ссылкой на Reuters. По данным агентства, причина взрывов и стрельбы на настоящий момент неизвестна.

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Отмечается, что ситуация в городе сложная. Возможно, это связано со спекуляциями вокруг прибытия в город из Туниса правительства национального единства, отмечает агентство.

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