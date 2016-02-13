Исламисты сбили истребитель ВВС Ливии

02:12, 13 февраля 2016
Мир
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Командующий ВВС Ливии Сакр аль-Джаруши заявил, что ливийский истребитель был сбит во время ударов по позициям исламистских боевиков, передает агентство AP.  

bnkomi.ru

По его словам, истребитель МиГ-32 попал под обстрел зенитного орудия около Бенгази в пятницу. Пилоту удалось катапультироваться и безопасно приземлиться, передает Росбалт.

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Аль-Джаруши отметил, что в настоящее время военные выясняют, "получили ли террористы новое оружие, способное сбивать самолеты".

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