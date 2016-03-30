Власти Бельгии уточнили число погибших в Брюсселе

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По данным властей, трех погибших с двойным гражданством по ошибке внесли в список дважды.

Количество раненых по-прежнему оценивается примерно в 250 человек.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе произошло три взрыва — два в аэропорту и один в метро. Сообщалось, что при взрывах в столице погибли 35 человек, еще около 300 человек получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».