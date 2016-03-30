Власти Бельгии уточнили число погибших в Брюсселе
03:58, 30 марта 2016Мир
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Бельгийские власти заявили, что число погибших в результате трех взрывов в Брюсселе на прошлой неделе составило 32 человека, а не 35, как сообщалось ранее.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
По данным властей, трех погибших с двойным гражданством по ошибке внесли в список дважды.
Количество раненых по-прежнему оценивается примерно в 250 человек.
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Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе произошло три взрыва — два в аэропорту и один в метро. Сообщалось, что при взрывах в столице погибли 35 человек, еще около 300 человек получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
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