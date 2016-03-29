СМИ сообщают о готовящемся штурме захваченного самолета EgyptAir

В связи с этим власти попросили телеканалы прекратить транслировать происходящее, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт греческой газеты Proto Thema. Кроме того, журналистов выводят с территории аэропорта.

Читайте такжеПрезидент Кипра заявил, что захват EgyptAir не связан с терроризмом: все из-за бывшей жены угонщика

На борту захваченного самолета, по разным данным, остаются 7 или 8 человек. В кипрской полиции заявили, что в заложниках находятся 3 пассажира, 4 члена экипажа и египетский офицер безопасности. По версии минавиации Египта, кроме трех пассажиров, захвачены капитан, второй пилот, стюардесса и офицер.

Злоумышленник выдвинул пока только одно четкое требование. В письме, переданном переговорщикам, есть условие об освобождении нескольких женщин-заключенных, содержащихся в египетских тюрьмах. Власти Египта уже сказали, что это требование выполнить будет крайне трудно.

Airbus A320, летевший по маршруту Александрия-Каир, был захвачен утром 29 марта. Самолет, на котором находился 81 человек, совершил посадку в кипрском аэропорту Ларнака. По некоторым данным, угонщик действует в одиночку и имеет при себе бомбу. Аэропорт Ларнаки закрыт, прибывающие рейсы перенаправляются в другие воздушные гавани.